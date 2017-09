Ekedi débarque enfin à Tizi !

Par DDK | Il ya 1 heure | 181 lecture(s)

Après une journée de repos bien méritée, la JSK devait reprendre le chemin des entraînements hier après-midi au stade du 1er novembre.

Le staff technique kabyle, conduit par Mourad Rahmouni, a entamé la préparation du match face au PAC qui se jouera vendredi prochain à 17h, au stade du 1er novembre. Le staff technique aura devant lui quatre jours pour préparer cette importante confrontation face au nouveau promu de la Ligue 1 Mobilis. Satisfait dans l’ensemble du rendement de son équipe face à l’USMB, Rahmouni apportera néanmoins des corrections sur les insuffisances de son club pour qu’elle soit plus performante. La défense reste le maillon faible et le coach kabyle fera de son mieux pour trouver la solution à ce problème. Ainsi, Rahmouni fera tout pour préparer son club sur tous les plans en prévision du match face au PAC qui sera très important. Son objectif est que son club gagne la partie et ajoute trois précieux points à son actif : «La victoire face à l’USMB fera du bien à l’équipe sur le plan moral. Cependant, on préparera convenablement le match face au PAC et on visera le gain du match et continuer sur notre lancée», a déclaré Rahmouni. En résumé, le moral des Canaris est au beau fixe après le succès du week-end dernier face à l’USMB. Leur objectif à présent est de battre le PAC et d’atteindre les sept points, après trois journées du championnat.

Le Camerounais promet des buts !

L’attaquant camerounais de la JSK, Steve Ekedi, est rentré enfin avant-hier soir à Tizi Ouzou après avoir été bloqué en France, depuis plusieurs jours. Il y était depuis le retour de l’équipe de son stage de préparation en Tunisie. Le joueur devait entamer les entraînements avec le club hier après-midi. Après avoir raté les deux premiers matchs du championnat face à la JSS et l’USMB, Ekedi devrait donc faire sa première apparition vendredi face au PAC. Le staff technique attend beaucoup de lui pour apporter du punch à la ligne offensive. Le joueur de son côté promet de faire de son mieux pour marquer des buts et être à la hauteur de la confiance placée en lui.

Mustapha Larfi.