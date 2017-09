«On visera une seconde victoire, face au PAC»

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

L’attaquant Adel Djabout, qui a participé à la victoire de son équipe face à l’USMB, revient dans cet entretien sur cette rencontre, sur le but qu’il a inscrit, le prochain match face au PAC et d’autres points encore.

La Dépêche de Kabylie : Votre club a réussi une belle opération face à l’USMB. Un mot sur cette victoire ?

Adel Djabout : Notre victoire face à l’USMB est amplement méritée, vu notre prestation au cours de cette rencontre. Nous avons convenablement préparé ce match et nous pensions qu’à un bon résultat lors de cette rencontre. Dieu merci, nous avons bien géré notre rencontre et nous sommes revenus avec le gain du match. Cela nous motivera davantage pour les prochains rendez-vous.

L’attaque s’est révoltée face à l’USMB, alors que ce compartiment était le maillon faible de l’équipe depuis la saison passée…

La présence de nos supporters nous a beaucoup aidés lors de cette rencontre. On s’est donnés à fond sur le terrain et notre seul objectif était de satisfaire le merveilleux public. On a réussi notre pari et nous étions aux anges à la fin de la partie. On travaillera encore pour avoir la même efficacité et enregistrer d’autres bons résultats pour procurer de la joie à nos supporters.

Vous avez marqué votre second but de la saison. Prétendez-vous à devenir le buteur de l’équipe ?

Peu importe celui qui marque, le plus important est que la JSK gagne lors des différents rendez-vous. Nous sommes un groupe et notre objectif est que la JSK réalise de belles performances. Maintenant lorsque l’occasion se présente, je n’hésiterai pas à marquer ou servir un équipier. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour servir mon club à chaque fois.

Le prochain match vous opposera au PAC. Comment voyez-vous cette rencontre ?

Le match face au PAC sera difficile à l’instar de toutes les rencontres du championnat. Cependant, on préparera cette rencontre convenablement et on jouera avec la ferme intention de gagner la partie, dommage que ce sera à huis clos, parait-il. Inch’Allah on glanera le gain du match et enchainera ainsi avec une seconde victoire consécutive.

Pensez-vous que la JSK a les moyens de jouer les premiers rôles cette saison ?

C’est tôt de fixer un objectif précis, mais je vous dirai que les choses seront plus claires à partir de la 7ème ou 8ème journée. Cependant, on jouera match par match tout en tentant de réaliser les meilleurs résultats possibles. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et on fera le maximum pour satisfaire les amoureux du club.

Entretien réalisé par M. L.