Le problème de l’attaque à régler !

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le travail, avant-hier soir, au stade de l’UMA avec la présence de tout l’effectif, excepté Boucherit. Cette séance s’est déroulée dans une bonne ambiance après la victoire acquise vendredi passé devant le RCK, où le groupe a réalisé une belle prestation, en empochant trois précieux points qui auront leur poids dans le décompte final. La bonne ambiance qui règne dans le groupe aidera, sans doute, le coach Mustapha Biskri à bien préparer son prochain match contre le MCEE, qui s’annonce très difficile pour deux équipes aspirant à bien débuter le championnat. Malgré la bonne performance du dernier match, le coach doit corriger certaines lacunes constatées, pour espérer contrer les joueurs de Babiya, qui essayeront de se racheter de leur dernier revers à Oran contre l’ASMO. Avec son expérience, Biskra saura, certainement, composer un onze capable de défendre dignement les couleurs du MOB et revenir avec un bon résultat, qui ne fera que du bien aux amoureux du MOB, comptant «envahir» la ville d’El Eulma pour soutenir les camarades du talentueux Kadri, comme ils l’ont fait vendredi dernier à Alger. Signalons que tous les joueurs sont concernés par le match de ce vendredi, y compris Nezouni, dont l’échographie n’a rien révélé de grave concernant sa blessure contractée contre le RCK.

Un but en deux matchs

Sur deux matchs officiels (ASMO et le RCK), l’attaque n’a marqué qu’un seul but sur coup franc de Salhi, un milieu de terrain reconverti, lors de ce match, en arrière gauche, ce qui pousse les supporters à s’interroger sur l’efficacité de l’attaque. Les occasions nettes de scorer ratées par les Noubli, Belkacemi, Nezouani et Soltane lors des deux rencontres inquiètent réellement le coach Biskri, qui avait affirmé: «C’est à nous de trouver les solutions pour cette inefficacité devant les bois. On doit travailler encore plus avec les attaquants pour corriger et soigner le dernier geste». Concernant le prochain match contre le MCEE, le coach compte intégrer d’entrée le jeune Soltane, qui pourra donner un plus à l’attaque, en modifiant le placement des joueurs sur le terrain, surtout avec l’absence de Rahal, suspendu pour contestation de décision d’arbitre.

La prime du RCK avant le match du MCEE

Afin d’encourager le groupe à aller de l’avant, la direction du MOB compte injecter, avant le match du MCEE, une prime de 10 millions de centimes dans le compte de chaque joueur. Une manière de les féliciter et de les encourager pour la suite qui s’annonce difficile, sachant que plusieurs formations ont déjà affiché leur intention de jouer les premiers rôles.

Z. H.