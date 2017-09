«Nos supporters finiront par revenir»

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Dans ce bref entretien, l’axial béjaoui, Abdelmalek Merbah, évoque notamment l’ambiance au sein du groupe et la préparation de la rencontre de vendredi face au nouveau promu.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur la dernière victoire contre le CRBAF ?

Merbah : C’était une victoire importante pour nous et la volonté de tout un chacun de nous a fait la différence lors de ce match. Il est vrai aussi qu’on s’est procuré beaucoup d’occasions de buts, mais l’essentiel était de prendre les trois points de la partie. Nous avions aussi à cœur de donner de la joie à nos supporters qui attendaient cette victoire. En d’autres termes, ce succès nous motivera énormément pour la suite du parcours.

Justement, ce vendredi, vous rendrez visite au RCK qui reste sur une défaite chez lui face au MOB. Comment appréhendez-vous cette confrontation ?

Comme vous le dites, le RCK reste sur une défaite chez lui et, de ce fait, il fera en sorte de s’en racheter à tout prix. Mais nous concernant, ce qui nous importe le plus à présent c’est de préparer convenablement ce rendez-vous pour ne pas revenir bredouille à la maison. Cela dit, l’ambiance au sein du groupe est excellente et on fait en sorte de nous assurer la meilleure préparation possible pour ce match, afin d’être prêts le jour J. Voilà tout.

Vos supporters n’ont pas été au rendez-vous contre le CRBAF. Un message peut-être à leur transmettre ?

Avec le temps et les résultats qui suivront sur le terrain, je reste persuadé que nos supporters, qui ont déjà prouvé leur grand attachement à l’équipe, finiront bientôt par revenir en force au stade. Ceci dit, on a besoin de nos supporters et leur apport ne sera que bénéfique pour l’équipe.

Propos recueillis par B. O.