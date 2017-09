Une reprise dans la bonne humeur

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Après avoir bénéficié d’une journée de repos au lendemain de leur précieux succès face au CRB Aïn Fakroun (2 - 0), les joueurs de la JSMB étaient tous présents avant-hier à la séance de reprise.

Cap désormais sur les préparatifs du prochain match de championnat en déplacement conte le RC Kouba. Une reprise qui est intervenue, faut-il le dire, dans une ambiance bon enfant. Normal quand on sait que la dernière victoire acquise at home par Mohamed Benchaïra et consorts a encore boosté le moral des troupes en prévision de la suite. C’est dans cette optique justement que le driver en chef, Mounir Zeghdoud, s’attelle depuis, avant-hier, à remobiliser ses hommes, en leur demandant d’oublier la dernière victoire contre le CRBAF pour mieux se concentrer sur le rendez-vous de ce vendredi face au nouveau promu. À ce propos, Zeghdoud qui a réuni ses joueurs avant le début de ladite séance, leur a lancé notamment : «Tout d’abord, je dois vous féliciter, une nouvelle, pour tous les efforts que vous avez fournis contre Aïn Fakroun. Votre volonté de s’imposer devant cet adversaire a fait la différence. Néanmoins, on doit vite oublier cette performance pour nous remettre à préparer les prochains rendez-vous qui nous attendent, à commencer par celui de ce week-end face au RCK». Ainsi, l’entraîneur Zeghdoud, qui a tenu un discours franc à l’adresse de ses poulains, leur a recommandé de garder les pieds sur terre et de continuer à travailler pour atteindre les objectifs assignés. «Il reste encore du travail à faire, car on n’est qu’en début de saison. Pour cela, on ne doit pas se dire qu’on est déjà au sommet, on doit continuer à travailler davantage pour être au top à l’avenir», leur a-t-il rappelé enfin. Par ailleurs, le staff technique béjaoui, qui a soumis ses joueurs à un biquotidien, hier lundi, et selon le programme établi, entend baisser le volume du travail dès aujourd’hui, à raison d’une seule séance par jour. Abdelli et ses camarades vont devoir s’entraîner encore aujourd’hui et demain au stade de l’UMA avant de rallier la capitale, jeudi matin, en prévision du rendez-vous de vendredi contre le RC Kouba.

RCK - JSMB fixé pour vendredi à 17 heures

Selon le programme rendu public par la LFP, le match RC Kouba - JSM Béjaïa, comptant pour la troisième journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, aura lieu ce vendredi 15 septembre à partir de 17 heures au stade du 20 Août 55 (Alger).

B Ouari.