La JSE Mouldiouane met la clé sous le paillasson

Contrairement à l'OS Moulediouane qui continue sa préparation dans de bonnes conditions, pour entamer son aventure en régionale 2, après sa brillante accession la saison écoulée, l'autre club de Moulediouane, en l'occurrence la JSEM, ne va pas se produire cette saison sous les yeux de ses supporters en division pré-honneur du championnat de Tizi-Ouzou. Un coup dur pour les athlètes de la JSEM dans ses différentes catégories (séniors, juniors, cadets et minimes), qui chercheront à trouver d'autres clubs où jouer, ou se retrouver sans club cette saison. La direction de la JSEM n'a pas pu donc s'engager en raison de l'absence de moyens matériels et financiers pour assurer la prise en charge des athlètes durant toute la saison sportive 2017-2018. Du coup, le club de la JSEM met la clé sous le paillasson au grand dam des supporters et surtout des amoureux de la balle ronde dans ce grand village de la localité de Draâ Ben Khedda. Espérons seulement que les dirigeants vont se remettre en question et tenteront de préparer le retour de la JSEM lors de la saison 2018-2019.

