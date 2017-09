Nadjib Behloul nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le technicien Nadjib Behloul est désormais le nouvel entraîneur du pensionnaire de la régionale 1, la JS Akbou, en remplacement de l’enfant d’Akfadou, Azzedine Irid, qui s’est retiré de la barre technique pour des raisons familiales. C’est ce qu’a annoncé le président du club Hocine Hadad. Le natif de Tazmalt a dirigé, hier, sa première séance d'entraînement qui s'est déroulée à Collo, où se trouve actuellement l’équipe en stage bloqué. Le nouveau patron de la barre technique de la JSA sera secondé dans sa tâche par l’ancien joueur et entraîneur des U20 de l’exercice écoulé, Hacene Fetiouine, très estimé à Akbou. Une chose est sûre, la JSA ne fera pas de la figuration en régionale 1 et créera d’autres sensations. Rappelons que ce club a entamé la compétition timidement (sans faire de bruit) et a réussi à frapper très fort à la phase retour. Ses résultats ont été brillants et la saison footballistique s’est terminée sur une bonne note, en clôturant l’exercice écoulé en deuxième position. C’est au dernier virage du parcours que les Bouiris du MBB ont coiffé au poteau le onze d’Akbou.

Samy H.