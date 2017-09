Appréhensions avant Boumerdès

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Pour leur ultime test amical avant la reprise, les poulains d’Aïder se sont inclinés, avant-hier, face à l’USM Béjaïa (Régionale 2), entraînée par l’ex-joueur de la JSMB, Mohamed Aouimer, sur le score de trois buts à zéro. Même si le résultat final de ce match n’a pas une grande importance, force est de reconnaître que les Unionistes voulaient décrocher un succès pour le moral. Finalement les coéquipiers de Bakli n’ont pas convaincu. Les choses se sont, par contre, améliorées dans le sens positif pour l’USMB, mais ce n’est pas le cas chez les Unionistes, qui risquent de connaître d'autres déceptions si le staff technique ne revoit pas sa copie avant le coup de starter officiel du championnat. Les coéquipiers de Boukemacha n’ont pas fait le match qu’il fallait. L’équipe a multiplié les erreurs notamment dans les dernières minutes de la rencontre, en encaissant trois buts en 10 minutes. Les trois réalisations de l’USMB ont été l’œuvre de Oualid Kaci (75’) Cherifi (SP 82’) et Sediki (87’). Cette rencontre a été l’occasion pour le staff technique d’Amizour de faire tourner son effectif et procéder, en même temps, aux derniers réglages avant le début de la compétition. A cet effet, en première période, Ahmed Aïder, à la recherche du meilleur onze, a aligné d’entrée ce qui s’apparente à l’équipe type, à une ou deux exceptions près. Si la défense a tenu bon en première mi-temps face à cette coriace formation de Béjaïa, l’attaque, elle, a laissé de grands signes d’inquiétude. Tout le monde s’attend à des changements au niveau de l’équipe type pour la rencontre de ce week-end. À quelques jours seulement du début du nouvel exercice, force est de reconnaître qu’un grand travail attend la formation entraînée par Ahmed Aïder. Ce dernier est appelé à corriger les lacunes décelées et colmater les brèches pour une bonne entame et, pourquoi pas, aller chercher un résultat positif chez le RC Boumerdès.

L’effectif de l’USOA version 2017/2018

Gardiens de buts: Hammouche Rïad, Ferhah Mohamed, Rouha Ali.

Défenseurs : Kheraz Nacim, Bakli Saïd, Brikh Abdeslam, Kaced Menad, Arfaoui Zahir, Souama Jugurtha, Aouf Houssame Eddine, Boulekhmir Hicham, Boukezata Bilal. Milieux de terrain: Idirène Sofiane, Akrour Djebar, Boukemacha Nacim, Souama Hanibal, Hammouche Sifax, Benali Djahid, Sadou Idir, Fadli Yacine.

Attaquants :

Djafri Idris, Yahiaoui Redha, Hammouche Larbi, Loucif Merouane, Alali Abdelmalek, Gahche Hadi, Aourès Mohamed Amine, Bensoula Bilal, Yaya Nacer.

