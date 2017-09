Le MCEE en point de mire

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le MOB poursuit la préparation du prochain match contre le MCEE en l’absence de Mustapha Biskri, retenu à Alger pour des obligations professionnelles ayant un lien avec son diplôme d’entraîneur.

Son retour est fixé pour hier soir, où il devrait assurer sa première séance de la semaine après que Hariti (préparateur physique) et Sbaâ ont assuré celles du dimanche et lundi. Le staff technique peut compter sur la totalité de l’effectif pour affronter le MCEE, à l’exception de Rahal, suspendu, qui pourrait être remplacé par Soltane Amir ou Herida, suivant la stratégie que prônera le coach vendredi prochain. Concernant le onze rentrant, Mustapha Biskri renouvellera sa confiance à l’équipe qui a affronté le RCK, tout en modifiant le milieu en intégrant d’entrée Antar Boucherit, pour jouer avec deux milieux récupérateurs en compagnie de Bentayeb. Ce match peut être un véritable test pour les Crabes qui doivent confirmer leur victoire du vendredi passé, car leur adversaire du jour a les mêmes intentions que le MOB et envisage de jouer les premiers rôles cette saison. Le match sera sûrement très difficile pour les deux équipes. Si les attaquants béjaouis se montrent plus adroits devant les bois, ils peuvent revenir avec un probant résultat. Le coach, lui, est appelé à axer son travail sur le volet psychologique et pousser les Noubli and Co à se concentrer devant les bois, où le dernier geste a fait défaut aux attaquants du MOB lors des deux premiers matchs du championnat contre l’ASMO et le RCK.

Départ demain pour Sétif

Afin de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour affronter le MCEE vendredi prochain à El Eulma, la direction, en collaboration avec le staff technique, a décidé de se déplacer à Sétif, demain matin, à partir de 8h du matin. Le staff technique a programmé, dans l’après-midi, une séance d’entraînement pour effectuer les dernières retouches d’avant match.

Zahir H.