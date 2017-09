L’USMA tenue en échec par le DRBT

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le premier match de la 3e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis, qui a mis aux prises, avant-hier au stade Omar Hamadi de Bologhine, l’USM Alger au DRB Tadjenanet, n’a pas connu de vainqueur. La partie s’est, en effet, achevée sur le score d’un but partout (1 - 1). Ce sont les poulains de Mouassa qui ont réussi à ouvrir la marque en première mi-temps par l’entremise d’Attouche. Les Usmistes ont souffert pour égaliser, puisqu’il aura fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir le rentrant Darfalou sauver la face et éviter une défaite certaine à son équipe. Malgré la domination des poulains de Paul Put, cela n’a pas suffi pour que ces derniers engrangent les trois points du match. Le grand gagnant de ce match est, donc, le DRB Tadjenanet qui reste invincible après trois journées. Après le nul arraché face à l’O Médéa (1 - 1), le DRBT a réussi à damer le pion au CSC, en s’imposant 2 - 1, avant d’accrocher les Rouge et Noir avant-hier (1 - 1). L’arrivée de Kamel Mouassa à la tête de la barre technique du DRB Tadjenanet ne semble avoir fait que du bien aux joueurs qui se sont libérés, confirmant bel et bien leurs intentions de réussir une meilleure saison que celle de l’année dernière, où, rappelons-le, l’équipe a frôlé de peu la relégation dans les dernières journées du championnat. Quant aux camarades de Benguit, ils ont arraché une victoire lors de la première journée, en battant le PAC, avant de faire match nul face au NAHD (1 - 1) et d’être accrochés avant-hier par les Tadjenanetis.

M. A.