«On cherchera la victoire face au PAC»

L’arrière droit de la JSK, Mohamed Guemroud, qui remplacera Saâdi Redouani, suspendu, parle dans cet entretien du prochain rendez-vous face au PAC, du huis clos imposé et de plusieurs autres points.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez repris le chemin des entraînements. Comment est l’ambiance au sein du groupe ?

Mohamed Guemroud : On travaille dans la sérénité et dans une très bonne ambiance. Tous les joueurs se donnent à fond pour bien préparer le prochain match face au PAC. On préparera ce rendez-vous convenablement afin de réussir une belle partie.

La victoire acquise face à l’USMB vous a fait beaucoup de bien, n’est-ce pas ?

Cette victoire face à l’USMB est très importante et nous a permis de se racheter après le faux pas concédé at home face à la JSS. Ce bon résultat va nous motiver et on prétend à enregistrer d’autres belles performances lors des prochains matchs. On continuera à travailler pour enchaîner les bons résultats et confirmer cette belle performance réalisée à l’extérieur.

Le prochain match vous opposera au PAC sur votre terrain. Comment se présente pour vous cette rencontre ?

C’est un match difficile face à une équipe qui pratique du bon football. Cependant, on jouera à domicile et on doit tout faire pour remporter la victoire. On visera une seconde victoire consécutive pour renforcer notre capital points. On doitgagner ce match pour confirmer le dernier succès face à l’USMB.

Vous êtes pressenti pour remplacer Redouani, suspendu. Êtes-vous prêt ?

Je cravache aux entraînements et je suis toujours prêt lorsque le coach décide de m’aligner. Je suis prêt à remplacer Redouaniface au PAC et je ne lésinerai pas sur les efforts pour accomplir ma tâche convenablement lors de cette rencontre.

Sinon, est-ce-que le fait de jouer à huis clos ne vous dérange pas ?

Nous aurions aimé jouer en présence de nos supporters qui nous aident beaucoup avec leur présence, néanmoins le match est à huis clos et nous sommes obligés de gérer cette situation. Le match se jouera sur le rectangle vert et notre seul objectif est de glaner les trois points de la confrontation.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi