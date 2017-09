CAP SUR LE PAC

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

La JS Kabylie a repris le chemin des entraînements, avant-hier soir au stade du 1er novembre, en prévision du match de vendredi prochain face au PAC.

Avant le début de la séance, Rahmouni a tenu une petite réunion avec ses capés aux vestiaires. D’emblée, le coach est revenu sur le précédent match face à l’USMB : «Je vous félicite pour la victoire et votre rendement lors du match face à l’USMB. Vous avez fait ce qu’il fallait faire lors de cette rencontre, à présent on doit bien préparer les prochains matchs à partir de celui face au PAC», a lancé Rahmouni à ses joueurs.

«On doit battre le PAC»

Après avoir félicité ses joueurs, le coach Mourad Rahmouni a abordé le prochain match de son club face au PAC qui se jouera vendredi prochain : «Le prochain match nous opposera au PAC le week-end prochain. C’est un match difficile et on doit le préparer convenablement. C’est un important rendez-vous et on doit tout faire pour glaner le gain du match», a ajouté Rahmouni.

«Il faut enchaîner les bons résultats»

Satisfait et content de la victoire acquise par son équipe face à l’USMB samedi passé à Blida, le coach kabyle veut d’autres belles performances lors des prochains matchs. «Après la victoire face à l’USMB, vous devez confirmer lors des prochains matchs. Il faut enchaîner les belles performances lors des prochains rendez-vous», a conclu Rahmouni son intervention.

M. L.