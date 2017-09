Ekedi pas sûr d’être qualifié

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Bien qu’il ait rejoint la JSK et entamé les entraînements avec le club, l’attaquant Steve Ekedi n’est pas sûr d’être qualifié pour le match de vendredi prochain face au PAC. En effet, les dirigeants de la JSK n’ont pas encore remis le chèque de garantie de six mois de salaires comme le stipule la réglementation, pour que le joueur soit qualifié. Cependant, cela devra avoir lieu dans les prochaines journées. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction de la JSK. Les dirigeants comptent régler ce problème pour que l’attaquant Ekedi puisse jouer et aider son club lors des prochains rendez-vous.

M. L.