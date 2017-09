Haniched suspendu six mois

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le coach des gardiens de but de l’USM Blida, Mohamed Haniched, a été suspendu par la commission de discipline de la LFP pour une période de six mois, dont trois mois fermes, après son comportement envers les officiels lors du match contre la JSK. Le coach des gardiens de but de l’USMB est, donc, interdit de banc cette saison.

Lakhdari out face au NAHD

Le défenseur du MC Oran Lakhdari, qui a contracté une blessure face au Paradou AC, est déclaré out pour le match de ce week-end face au NAHD. Lakhdari en aura pour une semaine. Il réintégrera le groupe juste après le match face aux Sang et Or. Par ailleurs, Helaïmia est apte pour le service et sera présent contre le NAHD, après avoir raté le dernier match contre le PAC.

Trois matchs de suspension pour Nessakh

Ayant écopé d’un carton rouge lors du choc contre le MC Alger lors de la précédente journée, pour agression sur joueur adverse, l’arrière gauche de l’ES Sétif, Chemseddine Nessakh, est suspendu pour les trois prochains matchs de son équipe. C’est la décision prise par la commission de discipline de la LFP, après lecture du rapport de l’arbitre de la rencontre MCA - ESS. Un coup dur pour le staff technique, qui sera, ainsi, privé des services d’un cadre de l’équipe pour les trois prochaines rencontres. Nessakh ne sera de retour que lors de la 6e journée.

Bahri relégué en équipe réserve du CSC

Le défenseur du CSC Bahri, qui a eu un comportement peu professionnel après son remplacement face au DRBT, a été traduit en conseil de discipline. En sus d’une ponction sur salaire, la direction du club a décidé de le priver du prochain match contre l’USMBA, en le reléguant en équipe réserve. Bahri est appelé à respecter les choix du staff technique, car il risque, en cas de récidive, de bien plus lourdes sanctions. La sanction de Bahri constituera une aubaine pour Khadir de s’imposer face à l’USMBA ce vendredi.

M. A.