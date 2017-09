Gagner pour confirmer

Par DDK | Il ya 36 minutes | 61 lecture(s)

Le championnat national de Ligue 2 Mobilis entamera demain vendredi sa troisième journée, durant laquelle les joueurs du MOB en découdront avec le MCEE à El Eulma.

Les Béjaouis, revenus d’Alger avec une belle victoire devant le RCK (1 - 0) iront, en effet, à El Eulma dans le but de confirmer cette belle performance et continuer sur la lancée de bons résultats, même si la tâche ne sera pas facile devant une équipe qui a été battue lors de la dernière journée. Le groupe s’est préparé dans de bonnes conditions tout au long de la semaine et le coach ne devrait pas trouver de soucis pour composer son onze rentrant, car il aura, en principe, à sa disposition tout l’effectif, excepté Rahal, suspendu. Lors des séances d’entrainement, il a été constaté que Biskri compte donner confiance à l’équipe qui a joué le RCK, tout en incorporant Boucherit à la place de Rahal. Le public béjaoui compte envahir la ville d’El Eulma, pour soutenir les camarades de Kadri et les booster pour revenir avec un bon résultat.

Dix millions en cas de victoire

La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, compte réserver une importante prime aux joueurs en cas de victoire demain. Vu l’importance du rendez-vous, cette prime ne dépasserait celle du RCK, qui est de 10 millions de centimes, d’après une source proche du club.

Z. H.