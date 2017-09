Les littoraux chutent encore !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 61 lecture(s)

Après une défaite face aux espoirs du MOB (1 - 2) et un large succès face à ceux de la JSMB (4 - 1), les joureurs de Gouraya ont disputé, mardi dernier, leur troisième match amical au stade communal d’Aokas face à un pensionnaire de la Régionale 1, la JS Tichy. La partie, très plaisante à suivre et pleine d’enseignements pour les deux équipes, a permis aux deux staffs techniques de voir à l’œuvre leurs joueurs, pour corriger quelques lacunes. Dès le début de la rencontre, les joueurs des deux équipes se montrèrent volontaires, décidés de faire un grand match et réaliser un résultat positif. Ils créèrent, alors, quelques occasions chaudes de part et d’autre, mais les défenses de chaque équipe écartaient le danger à chaque fois. La rencontre s’est soldée, en fin de compte, par la victoire de la formation chère au président Saïd Bouchefa sur un score d’un but à zéro. L’unique réalisation de cette partie a été l’œuvre de Hassaïni (80)’. Au-delà du résultat technique, les coachs des deux formations paraissaient très satisfaits de la prestation, même s’ils disent qu’il reste encore des choses à parfaire avant l’entame de leurs championnats respectifs. Pour rappel, c’est la seconde défaite des littoraux de Tichy après celle concédée, jeudi dernier, face à l’USOA (3 - 1). Samy H.