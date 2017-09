L’US Béni Douala fait match nul face à l’USMDBK

Par DDK | Il ya 36 minutes | 61 lecture(s)

Le stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou a abrité, avant-hier, un match amical entre l'US Béni Douala, pensionnaire de la DNA (groupe centre) et l'USM Draâ Ben Khedda, nouveau promu en Régionale 1. Les deux équipes, qui se préparent activement pour la nouvelle saison, ont réussi une belle prestation avec des actions de part et d'autre, surtout du côté de l'US Béni Douala. D’ailleurs, ce sont les poulains de Kamel Naït Abbas qui ont ouvert la marque en premier (25') par l'entremise de Guerrab, un joueur d'expérience, ayant évolué en ligues 1 et 2. C’est sur ce petit avantage en faveur de l’USBD que s’achève la première période. En seconde mi-temps, les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda sont parvenus à égaliser après l’heure de jeu, par l'intermédiaire de Ryad Kadi, suite à un joli travail collectif. Le score ne changera pas, malgré les nombreuses tentatives des joueurs de l'USBD, les Hadiouche, Sedkaoui et compagnie. Une bonne partie amicale entre l'USBD et l'USMDBK, qui veulent, toutes les deux, réussir l'accession respectivement en Ligue 2 mobilis et en inter-régions.

Massi Boufatis