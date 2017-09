Par DDK | Il ya 36 minutes | 64 lecture(s)

Accosté à la fin de la séance d’entraînement de mardi dernier, le coach du MOB, Mustapha Biskri, parle du prochain match contre le MCEE et de la préparation du groupe.

La Dépêche de Kabylie: Quel est l’état d’esprit de l’équipe à la veille de la rencontre contre le MCEE ?

Mustapha Biskri: La préparation pour ce match est très ordinaire. On s’entraîne dans des conditions optimales surtout après le résultat positif ramené de l’extérieur, chose qui aide le groupe à travailler dans de bonnes conditions. Maintenant, on essaye de maintenir cet état d’esprit. On espère continuer avec les meilleurs résultats possibles, surtout que les joueurs sont conscients et se donnent à fond, bien que la suite soit encore plus difficile. Cela dit, il ne faut pas oublier qu’on est au tout début du championnat. Mais on sera présents pour les grands évènements.

Comment se présente le match de demain ?

Pour moi, tous les matchs sont difficiles. Il n’y a pas de match facile, que ça soit à l’extérieur ou à domicile. Pour revenir à celui de vendredi, je dirai c’est une confrontation durant laquelle l’on se doit de rester concentrés, volontaires et présents, pour sortir le jeu qu’il faut et revenir avec un résultat positif.

Comment remédier à cette inefficacité de l’attaque, à l’image des nombreuses occasions ratées contre le RCK ?

Lors de ce match, les joueurs étaient sous une grande pression en voulant revenir avec un bon résultat coûte que coûte. Mais, pour moi, cette rencontre n’a pas été marquée par ces ratages, mais par la prestation du gardien de l’équipe adverse qui a réalisé grande partie. Il a annihilé toutes les actions du MOB, en arrêtant 3 buts tout faits. C’est bien pour lui, mais Hamdoullilah pour nous aussi, car la partie s’est achevée en notre faveur malgré les occasions et le penalty ratés.

Peut-on s’attendre à certains changements demain ?

On n’a que Rahal de suspendu. Le joueur qui sera appelé à le remplacer se choisira suivant les entraînements.

Propos recueillis par Z. H.