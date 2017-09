Un bon match d’évaluation

Par DDK | Il ya 36 minutes | 57 lecture(s)

Après avoir négocié positivement sa première sortie en coupe d’Algérie face à Nacéria, la formation du RC Seddouk a livré une rencontre amicale à El Kseur face aux Olympiens de l’OSEK, pensionnaire de la Régionale 2. Très disputée, la partie a été caractérisée par un niveau de jeu fort acceptable et s'est achevée sur le score d’un but à zéro (1 – 0) en faveur des Seddoukois. Au-delà du résultat technique, cette rencontre aura permis aux deux coachs d’évaluer le niveau technique de l’ensemble de leurs éléments et permettre à tout le monde d'avoir un volume de jeu consistant avant d’effectuer les derniers réglages pour le championnat, qui sera certainement très élevé cette saison avec la résence de plusieurs formations huppées, telles que le SSSA, ORBA, RCS, SRBT, CRBAO, JSIO… En somme, ce fut une belle joute qui a été plus que bénéfique pour les deux formations, aspirant à améliorer leur cohésion, notamment les Vert et Noir du RCS, qui se mesureront à leurs voisins proches du SSSA en coupe dès demain vendredi, dans un derby qui s’annonce passionnant.

Z. A. H.