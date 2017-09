Belle affiche en perspective !

Par DDK | Il ya 37 minutes | 53 lecture(s)

Le stade de la ville balnéaire d’Aokas abritera, demain après-midi, une rencontre très intéressante à suivre dans le cadre du deuxième tour de la coupe d’Algérie.

Il s’agit de celle qui mettra aux prises deux pensionnaires de la division honneur, à savoir le SS Sidi Aïch et le RC Seddouk, qui ont montré, d'ores et déjà, leurs prétentions pour cet exercice 2017-2019. Deux mythiques formations qui, à travers leur préparation d’intersaison et leur recrutement judicieux, veulent réussir leur aventure dans ce dur palier. Le hasard aussi a voulu que ces deux formations, qui ont toujours fourni des parties intenses lors des différentes confrontations, se retrouvent à nouveau à Aokas dans un passionnant derby de la vallée. Il va sans dire que ce rendez-vous différera un peu des confrontations habituelles, dans la mesure où il s’agira là de la compétition Dame coupe, qui donnera un peu plus de piment et d’attrait à cette empoignade. Aussi, les deux coachs des deux formations auront l’opportunité de jauger le degré de préparation de leurs poulains et, par là même, avoir une idée plus précise sur la forme de leurs éléments. Partant de ces donnes, nul doute que cette prometteuse affiche sera palpitante et à la fois indécise entre ces deux représentants de la même wilaya qui se connaissent et se respectent parfaitement. Deux équipes qui veulent aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire.

Zahir Aït Hamouda