«L’idéal est de marquer deux buts en première mi-temps»

Pour le milieu de terrain, Salim Boukhanchouche, l’équipe est prête pour le match de demain. Le joueur se montre confiant quant aux chances du club de gagner la partie et confirmer, par là, la victoire acquise face à l’USMB.

La Dépêche de Kabylie : Comment est le moral du groupe à quelques heures seulement du PAC ?

Salim Boukhanchouche : Le moral est au beau fixe et les joueurs sont carrément concentrés sur leur sujet. On a préparé ce match dans la sérénité. La dernière victoire face à l’USMB nous a fait beaucoup de bien et on veut confirmer ce bon résultat ce vendredi.

L’attaque était à la hauteur face à l’USMB, contrairement à la défense qui fait peur après avoir encaissé trois buts en deux rencontres…

Les défenseurs ne sont pas les seuls responsables car on défend tous et on attaque tous. Maintenant, si l’équipe encaisse, on assume tous la responsabilité. On travaille beaucoup aux entraînements pour améliorer notre rendement. On doit tirer des leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs à l’avenir. On fera de notre mieux pour ne pas encaisser face au PAC.

Comment se présente pour vous ce prochain rendez-vous ?

C’est un match difficile face à une équipe qui viendra sans doute chercher un bon résultat. On a une idée précise sur notre adversaire et on tentera de profiter de ses faiblesses pour gagner la partie. Après notre victoire face à l’USMB, notre objectif est de battre le PAC et confirmer notre succès à l’extérieur.

Le match se jouera à huis clos. Est-ce que cela ne sera pas un handicap pour vous ?

Certainement, car le match perd son charme sans les supporters. Néanmoins, nous sommes obligés de gérer la situation. On fera le maximum pour glaner les trois points de la rencontre et d’ajouter une autre victoire à notre actif.

Selon vous, quel sera le scénario idéal pour gagner la partie ?

Le meilleur scenario pour nous est de marquer deux buts au premier half. Si on parvient à marquer deux buts, cela nous remettra en confiance et nous permettra de bien gérer la rencontre.

