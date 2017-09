Le Chabab "Zoudj" en solide leader

Par DDK | Il ya 37 minutes | 66 lecture(s)

Est-ce le grand retour du Chabab "Zoudj"? En tout cas, tout porte à croire que le CRB de cette saison est bien parti pour faire sensation et jouer les premiers rôles. Après trois journées du début du championnat, les gars de Laâqiba ont réussi à faire le plein en engrangeant les neuf points mis en jeu, face respectivement à l'USM Bel Abbès, l'USM El Harrach et avant-hier contre le MC Alger. En effet, après les victoires respectives face à l'USMBA (2 - 0) et l'USMH (2 - 1), les protégés de Todorov ont récidivé, avant-hier, en marquant à nouveau deux buts et une troisième victoire de suite contre le Mouloudia. Le Chabab "Zoudj" s'est distingué face aux Mouloudéens au stade 20 Août, en s'imposant sur le score net et sans bavure de 2 à 0. Une réalisation pour chaque mi-temps. Le premier but a été l'œuvre de Hamia à la 44' sur penalty, obtenu par ce dernier. En seconde période, et malgré la domination des poulains de Casoni, le MCA n’est pas parvenu à égaliser. Opérant par des contres très dangereux, les Belouizdadis ont réussi à mettre le MCA KO vers la fin de la partie, en doublant la mise, par l'entremise du rentrant Aribi, d'une jolie tête plongeante. Avec ce nouveau succès, le CRB caracole seul en tête de classement avec 9 points dans son compte. Le MCA, qui recevra ce samedi au stade du 5 Juillet le Club africain en match aller des quarts de finale de la coupe de la CAF, passe encore à côté de son sujet, après son dernier faux pas à domicile (1 - 1) contre l'ES Sétif.

M. A.