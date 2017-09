GAGNER POUR RASSURER

Par DDK | Il ya 36 minutes | 68 lecture(s)

La JSK recevra, demain à 17 heures au stade du 1er novembre, le PAC dans un match à huis clos comptant pour la troisième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Un match important pour la JSK qui prétend à confirmer la victoire acquise face à l’USMB, lors de la précédente journée. En dépit de la difficulté de la mission qui attend ses poulains, le coach Rahmouni vise une seconde victoire de suite : «Le match face au PAC sera difficile, cependant on doit le gagner pour confirmer la victoire réalisée le week-end passé face à l’USMB. On a préparé convenablement cette confrontation et on jouera avec la ferme intention de réussir la partie. On doit enchaîner les bons résultats à partir du match de ce vendredi», a déclaré le coach kabyle. Ainsi, les Kabyles ne jurent que par la victoire pour renforcer leur capital point et gagner des places au classement général. Côté effectif, le Camerounais Steve Ekedi ne sera pas concerné par ce match. Idem pour l’arrière droit Saadi Redouani, suspendu, pour contestation de décision. Cependant, le staff technique kabyle aura plusieurs choix pour composer son 11 lors de cette confrontation. Le coach Rahmouni utilisera toutes ses cartes gagnantes pour glaner les trois points de la confrontation. Ultime séance cet après-midi La JSK effectuera sa dernière séance d’entraînement cet après-midi au stade du 1er novembre. Le coach Rahmouni et son adjoint Moussouni apporteront les derniers réglages à l’équipe avant le match de demain face au nouveau promu de la Ligue 1 Mobilis, le Paradou AC. La liste des 18 joueurs concernés par ce match sera dévoilée à l’issue de cette séance.

Mustapha Larfi.