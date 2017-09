Tellal arrête son effectif

Par DDK | Il ya 22 minutes | 47 lecture(s)

Après l’opération de supervision et de sélection, l’entraîneur Ali Tellal a finalement ficelé sa liste composée de 30 joueurs.

Parmi le groupe, seuls sept ont porté le maillot du club la saison écoulée, à l’instar du gardien de but Achour Toufik et les défenseurs Zaidi Mourad et Messedek Sid Ali. À noter le retour au bercail du latéral gauche, Kacel Ferhat, et de l’attaquant Nouicer qui évoluaient au CRBTO, ainsi que Nourine Abdellah du MB Bouira. Le reste des jeunes joueurs ont évolué parmi les juniors du MC Bouira, mais aussi dans l’autre club de la ville le MB Bouira. «Des valeurs sûres qu’il faudrait encadrées et dotées de moyens techniques et financiers», dira l’entraîneur Ali Tellal qui reste confiant quant à la qualité technique de certains joueurs retenus. «Sincèrement, j’étais conquis par la prestation et la qualité technique de certains joueurs et je suis confiant qu’ils seront d’un sérieux apport pour le club cette saison», a indiqué encore l’entraîneur du MCB. À noter que le club drivé par Tellal Ali, assisté par le désormais ex-entraîneur adjoint du MBB, Zaidi Rachid, enchaîne avec son quatrième jour de préparation au stade Bourouba Saïd, un travail en alternance entre le physique avec une charge de travail intense et le volet technique. Par ailleurs, l’entraîneur du MCB est en quête de sparring-partners pour mieux peaufiner sa préparation, voire la prestation des joueurs, et travailler la cohésion de jeu avant l’entame du championnat. Heureusement, dira-t-il, «il y a la coupe d’Algérie avant le début du championnat, qui nous permettra de disposer d’au moins une confrontation officielle, où le joueur donnera le meilleur de lui même». Par ailleurs, l’entraîneur du MCB se dit conscient que la saison sera difficile. À signaler, enfin, que l’équipe vient de bénéficier de 70 millions de centimes, somme octroyée par l’APC de Bouira, dans le cadre du budget supplémentaire (BS). M'hena A.