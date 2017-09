Quatrième test concluant pour Remla

Par DDK | Il ya 22 minutes | 52 lecture(s)

Le pensionnaire de la Régionale 2, l’USM Béjaïa, poursuit sa préparation qu’il peaufine par des matchs amicaux. Il en est à son cinquième déjà. Après le dernier succès face à l’USOA (3 - 0), cette fois, il s’est offert la JS Tichy qui évolue en Régionale 1. La rencontre s’est déroulée, jeudi matin au stade Salah Benallouache et s’est soldée par la victoire des gars de la cité Remla par trois buts à deux, dans un match équilibré. Les coéquipiers de Feroudj ont réussi à scorer à deux reprises par l’entremise de Redouane et Bouali, mais les poulains de Kamel Adrar ont réussi à réduire le score par Tararist, pour ensuite égaliser avant la mi-temps par Grari. C’est en seconde période (80’) que Merou parviendra à inscrire le but de la victoire de l’USMB. Au delà du résultat technique, qui n’a pas une grande importance, c’était une occasion pour les staffs techniques des deux équipes de faire le turn-over de leurs effectifs respectifs et d’essayer diverses variantes de jeu pour trouver la plus efficace, sachant que le début du championnat débutera dans une quinzaine de jours. Pour la JST qui vient de subir sa troisième défaite, plusieurs enseignements à tirer à l’issue de cette joute face à une formation qui a bien joué et montré un bon visage et qui était à son cinquième match de préparation. Il faut le dire, les poulains du duo Adrar - Belbachir n’ont pas encore les bonnes dispositions pour l’entame du championnat. Ils ont montré un visage plutôt décevant. Une situation très inquiétante à quelques semaines du début du championnat. Donc, du travail en perspective pour l’entraîneur des littoraux. D’autres matchs amicaux suivront et pourront apporter les correctives nécessaires.

Samy H.