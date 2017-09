«Je crois en mes capacités»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 81 lecture(s)

Ayant fait toutes ses classes au sein de l'école seddoukoise, l’attaquant Hakim M'sili a effectué un bref passage chez l'O Akbou, avant de faire un come-back chez lui au RCS.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation pour votre nouvelle équipe ?

Hakim M’sili : Le groupe travaille dans de bonnes conditions et surtout dans une bonne ambiance. Le staff technique est en train de faire un énorme travail pour former un groupe compétitif. Dans l'ensemble, les joueurs ont bien répondu avec les matchs amicaux qu'on a eu à disputer et le coach apportera les réglages nécessaires au fur et à mesure et l'équipe se dessinera d'elle même.

Êtes-vous prêt sur le plan physique ?

Certes je ne suis pas à 100% de ma forme optimale, mais je peux dire que j'ai fait beaucoup de progrès. D'ailleurs, j'ai perdu du poids et je ne compte pas en rester là. Je suis persuadé que je serai en possession de tous mes moyens physiques le jour J. Sur le plan technique, je pense que je me suis bien adapté à ma nouvelle équipe.

Vous sentez-vous capable de gagner une place de titulaire ?

Je suis convaincu que je suis en mesure de m'imposer et gagner ma place dans l'échiquier du RCS. J'ai confiance en mes capacités. Je suis avant tout un enfant du club, et j’ai fait toutes mes classes à Seddouk. Je suis là pour progresser, mais cela ne dépend pas seulement de moi.

Que pensez-vous de l'effectif actuel ?

Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse. Pour un premier constat, notre groupe est cohérent et solide même si nous n'avons pas encore débuté la compétition officielle. Une chose est sûre, l'équipe est capable de tenir tête aux meilleures formations de ce groupe qui s’annonce très relevé. Notre groupe est prêt à relever le défi et semble en mesure de réaliser un parcours honorable.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda