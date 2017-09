Abourghes remporte le tournoi d’Aït Aziz

Par DDK | Il ya 22 minutes | 48 lecture(s)

Les mateurs de la balle ronde du village Aït Aziz, dans la commune d’Illoula Oumalou à 70 kilomètres à l’Est de Tizi-Ouzou, ont organisé, le mois d’août dernier, un grand tournoi de football. Pas moins de 18 équipes, issues de six communes voisines, dont des équipes de la wilaya de Béjaïa à savoir Chellata et Helouane d’Akbou en plus des équipes d’Illoula Oumalou, Illilten, Iferhounène et Bouzeguène, ont animé ce rendez-vous footballistique, qui a tenu en haleine toute la région. Durant un mois, les jeunes sportifs se sont donnés à fond mais dans une ambiance sportive et conviviale pour remporter le titre. Mais comme en foot il n’y a qu’un seul vainqueur, la chance a souri cette fois à l’équipe d’Abourghes qui a battu l’équipe locale d’Aït Aziz aux tirs aux buts. Rappelons qu’en quart de finale, Abourghes a éliminé la coriace équipe de Chellata après les prolongations et une série de penaltys (4 - 2). En demi-finale, les gars d’Abourghes ont défait Boubhir par la petite marge de 1 but à 0. Le capitaine de l’équipe, le jeune joueur prometteur d’Abourghes, Abdenour Kachetel, indiquera : «Nous avons cravaché dur pour arriver en finale et gagner contre l’équipe locale d’Aït Aziz qui ne démérite pas d’ailleurs. L’ensemble des équipes sont à féliciter pour le fair-play et l’esprit sportif. En final, c’est le football et la jeunesse qui ont gagné. Un grand merci aux joueurs qui ont honoré le village d’Abourghes».

Hocine T.