Le 28 septembre, dernier délai de dépôt des licences

Par DDK | Il ya 23 minutes | 44 lecture(s)

Le bureau de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa (LFWB) a fixé le 28 septembre prochain comme date butoir pour le dépôt des dossiers de licences pour les catégories séniors et juniors (U19). Cette date a, semble-t-il, été arrêtée afin de permettre à l’ensemble des clubs engagés pour la saison 2017/2018 d’être prêts. Le début du championnat, lui, a été fixé pour les 6 et 7 octobre prochains, a-t-on également appris auprès de la LFWB. Quant aux arbitres voulant s’engager, la commission d’arbitrage a fixé le mercredi 20 septembre comme date limite à l’effet de recevoir les dossiers médicaux et administratifs. Les arbitres intéressés, voulant ainsi s’engager, devront retirer les imprimés qu’ils devront inclure dans les dossiers à déposer au plus tard, mercredi prochain.

Z. A. H.