Le coup de starter cet après-midi

Le coup d’envoi de l’exercice 2017 - 2018 sera donné, cet après-midi à partir de 16 heures, pour les pensionnaires de la DNA, notamment son groupe du centre.

Contrairement à l’année précédente qui a vu la participation de quinze (15) formations, seize (16) clubs prendront part à cet exercice. Les observateurs s’accordent à dire que le championnat de la DNA constitue cette fois un assortiment à la fois intéressant et indécis, où la concurrence sera des plus rudes. Sur les seize sociétaires de cette division, le RCA, le WAB, le MC Magra, l’ES Ben Aknoun (nouveau promu), le WR M’Sila, le NB Reghaia ainsi que l’US Béni Douala et l’USO Amizour sont autant de clubs capables de jouer le titre, synonyme du seul ticket qui sera accordé au mois de mai 2018, donnant droit d’accéder en ligue 2 Mobilis. En tout cas, cette première journée sera celle des retrouvailles pour la plupart des équipes. L’US Béni Douala accueille les sudistes du CR Beni Thour alors que deux matchs de cette journée se joueront à huis clos. Il s’agit de MB Rouissat - JS Djidjel à Touggourt et WA Boufarik - CRB Dar Beida. Le RC Arbâa, l’autre relégué, sera en appel à Bourouba pour donner la réplique à la JS Hay Djabel. De son côté, le seconde club de la Kabylie, l’USO Amizour, qui aura une mission difficile, évoluera pour cette entame hors de ses bases en allan défier le RC Boumerdès, alors que l’IB Lakhdaia effectuera, lui aussi, un périlleux déplacement du côté de la Hodna pour affronter le MC Magra qui a intégré cette saison ce groupe. Le NARB Reghaia, qui évoluera cette saison sur son terrain fétiche, donnera la réplique à l’IBK El Khechna. Enfin, le nouveau promu, l’ES Ben Aknoun, qui a enregistré l’arrivée de plusieurs joueurs de qualité, aura à cœur de bien entamer la saison en accueillant dans son antre le WR M’Sila. Le coup d’envoi de toutes les rencontres sera donné à 16 heures.

Samy. H.

Le programme

RC Boumerdès - USO Amizour JS Hay Djabel - RC Arbâa ES Ben Aknoun - WR M’Sila US Béni Douala - CR Beni Thour MB Rouissat - JS Djidjel (à huis clos) NC Magra - IB Lakhdaria WA Boufarik - CRB Dar Beida (à huis clos) NARB Reghaia - IBKE Khechna