«La victoire ne doit pas nous échapper»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 53 lecture(s)

Le gardien de but de l’US Béni Douala, Amghid Azzaz, évoque dans cet entretien le match contre le CR Béni Thour.

La Dépêche de Kabylie : Le groupe est-il apte à débuter la saison en force ?

Amghid Azzaz : On a effectué une bonne préparation d’intersaison, avec un stage à Aïn Draham. On a multiplié les matchs amicaux, que ce soit en Tunisie ou à Tizi-Ouzou. Donc, on est aptes pour entamer le championnat en force.

Vous recevez lors de la première journée le CR Béni Thour. Comment s’annonce ce match ?

Ce sera un match difficile, sachant que toutes les équipes ne seront pas à 100% de leurs capacités. Il faut attendre quelques matchs pour atteindre la vitesse de croisière et parfaire mieux les automatismes. Je crois que le fait de jouer chez nous est un avantage et on doit en profiter pour engranger les trois premiers points de la saison.

La concurrence fait rage à votre poste…

Il y a de la concurrence à tous les postes, mais je crois en mes capacités et je tâcherai de faire de mon mieux pour m’imposer. Je suis à la disposition du coach s’il veut que je sois aligné d’entrée contre Béni Thour. Dans le cas contraire, je respecterai sa décision et son choix, tout en encourageant celui qui gardera la cage ce samedi. Le plus important c’est de voir l’US Béni Douala entamer la saison par une victoire.

Entretien réalisé par Massi Boufatis