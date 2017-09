La 13ème édition fixée pour le 4 mai 2018

Par DDK | Il ya 23 minutes | 52 lecture(s)

Lors de la réunion de la commission d’organisation du semi-marathon international de la ville de Béjaïa qui a eu lieu le mercredi passé, et après évaluation de la précédente édition, il a été décidé, à l’unanimité, que la 13ème édition aura lieu le vendredi 4 mai 2018 avec le changement d’itinéraire qui aura lieu au centre-ville de Béjaïa. Les membres de ladite commission que préside Fatah Haddad, président du club organisateur AMC Béjaïa, ont pris cette décision après un sondage réalisé sur le site électronique du semi-marathon, où des centaines de personnes ont souhaité un retour rapide à l’ancien parcours du centre-ville après avoir essayé, la saison écoulée, l’itinéraire Béjaïa - Ibourrassen (Oued-Ghir) en aller-retour. «La 13ème édition aura lieu le 4 mai 2018 à Béjaïa ville suite au souhait de centaines de participants ayant participé à notre sondage, c’est le souhait aussi des autorités locales et de tous les services ayant un lien avec le semi-marathon. Donc, on ne peut que répondre favorablement à ces doléances avec un petit changement du lieu de départ et d’arrivée qui n’aura pas lieu au stade de l’unité maghrébine mais probablement au stade Benallouache», confirmera Fatah Haddad. D’après certains membres de la commission d’organisation, la 12ème édition a été un échec sur le volet touristique où le parcours sur Ibourassen n’offrait aux étrangers aucun site à découvrir comparativement au centre-ville de Béjaïa, comme l’avoue un fidèle participant: «J'ai pris part à la 12ème édition mais malheureusement, j'ai été très déçu de découvrir que la grande majorité du parcours a été en dehors de la ville, moi qui pensais rejoindre l'utile à l'agréable, à savoir courir et découvrir la merveilleuse ville de bougie, donc mieux vaut l'ancien parcours.» Signalons que la réunion du mercredi a été, également, une occasion pour revenir sur les imperfections de la précédente édition. Z. H.