Gagner et puis c’est tout !

Le Mouloudia d’Alger est appelé à retrouver l’ambiance de la compétition africaine ce soir, au stade olympique du 5 Juillet, en accueillant, pour le compte du match aller des ¼ de finales de la coupe de la CAF, le Club Africian (Tunisie). Une rencontre qui s’annonce très difficile face à un adversaire qui n’est plus à présenter et qui est habitué aux compétitions africaines. Les poulains de Casoni qui restent sur deux faux pas en championnat, dont le dernier contre le CR Bélouizdad avec une défaite de 2 à 0, doivent faire très attention pour éviter une mauvaise surprise devant les milliers de Chnaoua attendus ce soir à 20h30 au stade olympique. Le staff technique compte apporter des changements au onze rentrant, avec le retour de Sid Ahmed Aouedj, Karaoui, Nekkache, Demou et Azzi. Ce dernier devra remplacer Hachoud sur le côté droit de la défense, alors que Demou sera associé à Bouhena dans l’axe, en remplaçant Mebarakou qui n’a pas donné satisfaction. Karaoui sera associé dans la récupération à Amada, alors que Aouedj jouera aux côtés d’El Moueden, milieu offensif. Enfin en attaque, le driver des Vert et Rouge fera confiance au duo Seguer - Nekkache pour secouer les filets du gardien du Club Africain. Depuis son premier et dernier titre africain arraché en 1976, le Mouloudia d’Alger n’a plus goûté à une autre consécration. Cette fois, les dirigeants, les joueurs et le staff technique ainsi que les Chnaoua rêvent tous d’une deuxième étoile africaine. Tout reste possible et le MCA a les moyens d’atteindre cet objectif, mais il faut passer l’écueil des Tunisiens ce soir, avant même la manche retour en Tunisie.

A. M.