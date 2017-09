Les Usmistes amoindris mais décidés

Par DDK | Il ya 23 minutes | 51 lecture(s)

L’USM Alger, qui compte aller jusqu’au bout de l’aventure en Ligue des champions d’Afrique, sera en appel, cet après-midi à 14h (heure algérienne), à l’Estadio do Ferroviario de Beira, au Mazambique. Elle y affrontera la formation de Ferroviario, pour le compte du match-aller des ¼ de finale. Les Usmistes, qui se trouvent depuis quatre jours en terre mozambicaine, se sont bien préparés pour aborder cette première manche. Ils ont rassemblé tous leurs atouts et ont la nette ambition d’arracher un bon résultat qui leur assurera un pas vers les demi-finales, avant même le match retour, prévu le 23 de ce mois, au stade Olympique du 5 Juillet. Le coach Paul Put sera néanmoins privé des services de plusieurs joueurs, tels Fawzi Yaya, blessé, Sayoud, suspendu, et les deux jeunes Benchikhoune et Chita qui ne disposent pas de licences africaines. Quant à Bellahcène et Bourenane, ils n’ont pas été retenus pour le voyage à Beira. Les partenaires de Beldjilali ont effectué, hier vendredi, à l’heure du match, leur ultime galop d’entraînement. Une séance consacrée par le technicien belge aux dernières retouches. Ce match revêt d’une grande importance pour l’équipe et seule la victoire compte, afin de se racheter du dernier faux pas en championnat contre le DRBT et franchir un grand pas pour la qualification au dernier carré.

M. A.