De nouveau le doute !

Par DDK | Il ya 22 minutes

Que ce fut difficile hier pour la JSK qui a sué face au Paradou AC. Les Algérois ont, en effet, montré bien des potentialités à contrarier leur adversaire, contraint, faut-il le rappeler, à évoluer à huis clos après la sanction de la LNF pour jet de fumigènes des supporters kabyles lors de la précédente journée à Blida.

La JSK avait pourtant bien entamé le match avec ce but mis par Boukhenchouche dès la 10’ d’un joli coup de tête. On pensait alors que le plus dur avait été fait, mais c’était sans compter sur la réaction assassine de Bouchina qui égalisera pour le Paradou à la 39’. Une égalisation somme toute logique au vu de la prestation des visiteurs qui ont vraiment par moments de la partie réussi à inquiéter sensiblement les locaux. Côté de la JSK, la seule occasion notable qui aurait pu changer quelque chose en faveur des Jaune et Vert aura été ce face-à-face lamentablement raté par Djaabout, superbement servi par Benaldjia en fin de la première période. En deuxième période, les deux équipes auront également fait jeu égal avec des occasions de part et d’autres mais sans qu’aucune équipe ne parvienne à changer quoi que ce soit au score. à noter, enfin, que la JSK a été également contrainte de se passer de son attaquant camerounais Ekedi, toujours pas qualifié.

Mustapha L.