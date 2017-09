Vers un championnat à une division avec 12 équipes

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La date butoir pour le dépôt de dossiers d’engagement et des licences des joueurs a expiré, avant-hier, vendredi 15 septembre. Au niveau du bureau de la LFW de Bouira, aucun des clubs retardataires n’est venu déposer son dossier, du moins jusqu’à la matinée d’hier. «On est là jusqu'à 16h00, passé ce délai c’est fini. Le règlement est clair, tout club qui ne se conforme pas aux prescriptions édictées est considéré comme étant en non activité (article 08 du règlement de championnat de football amateur 2016/2017)», avertit le secrétaire général de la ligue de wilaya. Depuis la fin de la saison 2016/2017, la ligue, à travers son site, n’a cessé de diffuser des communiqués et notes à l’adresse des clubs de la wilaya, afin de les inciter à se manifester et retirer les formulaires et les dossiers à fournir en vue de s’engager pour la saison sportive 2017/2018. La ligue a aussi précisé aux clubs traînant des amendes datant de la saison écoulée d’assainir leurs situations, pour pouvoir déposer leurs dossiers d’engagement. La ligue, à travers son président Bakiri Nordine, a par ailleurs tenu à rassurer lesdits clubs quant à la prise en charge des frais d’engagement par la wilaya. Malgré cela, seuls 12 clubs ont confirmé leur engagement pour le championnat de wilaya 2017/2018. Et ce sont pratiquement les mêmes clubs qui reviennent, à savoir : la JS Adjiba, l’OC Adjiba, la JS Bouaklane... Avec la défection, plutôt inattendue, du club ASC El Hachimia qui jouait la saison écoulée les premiers rôles en division pré-honneur. Toutefois, un seul club est venu s’ajouter au lot, il s’agit de Nedjm Lakhdaria. Au cas où le nombre reste inchangé, il y aura une seule division (honneur) composée de 12 équipes où se mêleront anciennes et nouvelles équipes des deux divisions (pré-honneur et honneur).

M’hena A