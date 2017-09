Les Diables Rouges au tapis !

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le choc du second tour régional de la coupe d’Algérie, qui a opposé le SS Sidi Aïch au RC Seddouk, s’est soldé par la victoire des Vert et Noir (1 - 0), au terme d’une rencontre intense et indécise.

Dans ce chaud derby empreint de nostalgie, joué au stade d'Aokas, les deux formations ont gratifié le nombreux public présent de belles phases de jeu, avec un engagement physique total. La première période a vu un équilibre dans le jeu, avec une bataille farouche dans la zone intermédiaire. Les Seddoukois sont rentrés sur l'air de jeu très motivés et ont entamé le match tambour battant, puisque moins de dix minutes du début du match, ils parviendront à s'offrir la première occasion d'ouvrir la marque. M'sili a mis à rude épreuve le gardien Sidi Aichoi. Toutefois la réaction de la formation du SSSA a été immédiate par Ferguene, qui a réussi à s'infiltrer dans la surface, mais son tir sera repoussé avec brio par le dernier rempart Hemani. De retour de la pause, les jeunes du RCS, comme piqués au vif, sont revenus nettement plus déterminés à arracher le billet qualificatif au prochain tour. Ainsi, moins de cinq minutes après la reprise, ils réussiront à trouver le chemin des filets d’une jolie réalisation signée Billal Benmokhtar qui a réussi à crucifier le gardien Sidi Aichois. Il faut dire que le début de la seconde période a été caractérisé par une légère domination des Vert et Noir qui ont pris l'initiative du jeu. À force de persévérer, les protégés de Didine réussiront à mener des actions dangereuses sans toutefois parvenir à se mettre à l'abri. Loin de s’affoler et avec un but de retard à surmonter, les coéquipiers d’Ait Ikhlef vont essayer de mener le danger dans le camp adverse, mais leurs tentatives manquaient de punch pour espérer transpercer la muraille locale bien articulée autour de Benmahrez. Sentant toutefois le danger, le coach seddoukois va dès lors opérer à des changements en incorporant des éléments plus frais. Les derniers instants ont été palpitants à suivre avec un danger qui planait d'un côté comme de l'autre. Malgré les ultimes rushes des joueurs du SSSA, Ferguene, Cherfi, d'un côté, et Hamma, Djebbari de l'autre, le score n'évoluera pas. Finalement, l'arbitre sifflera la fin des chauds débats sur cette victoire certes étriquée, synonyme de qualification, mais logique et méritée des Vert et Noir qui ont confirmé leurs intentions de faire bonne figure en championnat cette saison et qui profiteront de cette aventure en coupe pour peaufiner leur préparation avant l'entame du championnat, qui s'annonce vraiment chaud et relevé. En face, les Diables Rouges n’ont pas démérité.

Zahir Ait Hamouda