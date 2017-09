Le MO Béjaïa affiche ses intentions !

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont réalisé, avant-hier, une très belle opération, en revenant de leur déplacement à El Eulma avec une victoire (1/0) devant le MCEE local. C’était grâce à une réalisation de Belkacemi (37‘). Les Crabes ont réalisé une belle prestation sur le terrain, créant plusieurs occasions de scorer, même si celles-ci n’ont pas été concrétisées. L’homme du match fut le gardien Bencherifa qui a stoppé toutes les actions adverses y compris le penalty accordé aux locaux. Malgré le forfait du capitaine Rahal, le coach biskri a su combler le vide, en incorporant Boucherit. Un système de jeu avec 2 milieux récupérateurs, chose qui a renforcé la défense mobiste et bloqué le jeu adverse. Noubli a joué son rôle en attaque, dérangeant l’axe adverse tout en offrant des brèches à ses camarades, à l’image du but inscrit par Belkacemi. Globalement, les joueurs alignés ont réalisé une belle partie, malgré le problème d’inefficacité des attaquants que le coach devra régler avant le prochain match contre l’ABS qui sera sûrement difficile pour les deux équipes. Avec cette deuxième victoire d’affilée et en déplacement, les Crabes affichent clairement leurs intentions de jouer à fond la carte d’accession en Ligue 1 Mobilis. Signalons par ailleurs que le coach a accordé aux joueurs 2 jours de repos. La reprise est programmée pour demain à 17h.

Biskri savoure sa deuxième de suite

A la fin du match contre le MCEE, nous avons joint le premier responsable du staff technique qui nous a déclaré : «Je suis très content de cette deuxième victoire consécutive et en déplacement, je félicite mes joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain en produisant du beau football. Nous avons également assisté à une belle prestation de notre gardien Bencherif, qui en plus d’avoir arrêté le penalty a annihilé toutes les actions adverses, ce qui a encouragé les joueurs à se donner à fond. Les joueurs étaient très disciplinés sur le terrain et ont appliqué mes consignes à la lettre. Mais le problème d’inefficacité nous poursuit et nous devons lui trouver une solution. Nous aurions pu en effet facilement marquer d’autres buts en seconde période, mais le plus important c’est la victoire finale. On doit préparer convenablement notre prochain match à domicile contre l’ABS, une équipe très difficile à manier».

