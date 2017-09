«C’est un précieux succès»

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La JSM Béjaïa a réalisé, avant-hier, une belle victoire au stade du 20 août 55 (Alger), aux dépens du RC Kouba (1 - 0), à l’occasion de la troisième journée de la Ligue 2 Mobilis.

Ce fut grâce à l’unique but de la partie inscrit par le remuant Moussi à la 34’ de jeu, suite à une belle passe en profondeur de son camarade Lakhdar Drifel. L’ex-sociétaire du MCO porte ainsi son capital- buts à 3, égalant celui de son compère Mohamed Benchaira. Les Béjaouis, qui ont évolué avec les Belhani, Benmansour, Abdelli, Bekhtaoui, Merbah, Belmessaoud, Benchaira, Ouanes, Djerbia, Moussi et Drifel, ont su mettre à profit la mauvaise passe que traverse leur adversaire du jour, lui infligeant son deuxième revers de suite chez lui, au grand bonheur des centaines de supporters du club qui ont fait le déplacement à la capitale. Les protégés du coach Mounir Zeghdoud, qui ont géré intelligemment les débats tout au long de la partie, ont frappé au bon moment avant de se replier en défense lors du second half pour procéder par des contres dangereux. Par cette nouvelle performance, la deuxième de suite, les gars de la Soummam préservent leur place sur le podium avec sept points à leur actif, en attendant le duel explosif qui les opposera, le week-end prochain, au co-leader du groupe, l’AS Ain M’lila. Commentant la victoire de son équipe contre le RCK, le driver des Vert et Rouge, Mounir Zeghdoud, dira en fin de partie : «Nous sommes venus avec l’idée de mettre à profit la mauvaise passe de notre adversaire pour repartir avec le gain du match. Dieu merci, nous sommes parvenus à réaliser ce que nous recherchions. Néanmoins, cette précieuse victoire ne saurait cacher les quelques carences que nous avons relevées dans le jeu de note équipe pendant le match. Nous tâcherons de rectifier les choses au fil du temps, afin d’être encore meilleurs à l’avenir.»

B. Ouari.