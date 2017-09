«Je suis là pour régler les problèmes du club»

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le nouveau président de la JSK, Hamid Sadmi, est déterminé à tout faire pour que la JSK retrouve son lustre d’antan, en affirmant qu’il réglera tous les problèmes du club. «Certes, il y a des problèmes au sein de l’équipe, mais je suis là pour les régler», promet-il.

«Je suis satisfait du rendement de l’équipe»

Sachant que son club a enregistré un faux pas, le président Sadmi était toutefois satisfait du rendement de son club. Il commentera : «Malgré le match nul, je suis satisfait du rendement de l’équipe. Les joueurs se sont créé plusieurs occasions qu’ils n’ont malheureusement pas pu concrétiser. On a affronté une équipe qui pratique un beau football et je reste satisfait du rendement de mon club. Un grand travail est en train de se faire et je ne peux qu’être ravi des efforts fournis par le staff et les joueurs ».

«Les supporters doivent éviter les fumigènes »

Le nouveau président de la JSK lance un message aux supporters des Canaris. Il leur demande ainsi d’éviter les fumigènes pour éviter les sanctions au club. «Les supporters doivent faire attention, ils devraient éviter de lancer les fumigènes à l’intérieur du stade, ce qui se traduit par des sanctions pour l’équipe. Ils doivent aider le club car l’équipe compte énormément sur leur soutien», dira Sadmi pour clore son intervention.

