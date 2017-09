À la recherche de la confiance perdue !

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le club kabyle a perdu deux autres points, avant-hier, au stade du 1er novembre, en se contentant d’un match nul face à une redoutable équipe du PAC qui pratique un très bon football.

Au delà du résultat qui est décevant, plusieurs insuffisances ont été constatées pour la formation du Djurdjura, au cours de cette rencontre. En effet, le cumule des erreurs défensives, notamment dans l’axe de la défense où la cohésion n’est pas encore encrée, le compartiment offensif n’était pas, non plus à la hauteur. L’absence d’un vrai chasseur de but a été ressentie et la finition devant les buts était absente. D’ailleurs, mis à part le but inscrit par Boukhanchouche, les Canaris n’ont pas pu concrétiser les autres occasions. Certes Benaldjia et Djabout ont fait de leur mieux, mais le club aurait besoin d’un vrai avant-centre qui concrétisera les occasions que crée souvent le club. Ainsi, un grand travail attend le staff technique kabyle en prévision des prochaines confrontations. Rahmouni a mentionné les insuffisances de son équipe et doit trouver les solutions pour que son club prétende à réussir de belles choses. En concédant le second semi échec de suite à domicile après celui enregistré face à la JSS, les Canaris donnent ainsi des sueurs froides à leurs supporters. Ces derniers se souviennent très bien du scénario cauchemardesque de la saison dernière et craignent que leur club souffre aussi cette saison. Les équipiers du capitaine Raiah doivent redoubler d’effort et chasser la poisse du 1er novembre avant que le doute s’installe. Les prochains matchs seront de plus en plus difficiles que se soit à domicile ou à l’extérieur. C’est ce qui attend les kabyles qui doivent vite se ressaisir pour éviter de se retrouver dans une situation embarrassante.

Reprise des entraînements, aujourd’hui

Par ailleurs, la reprise des entrainements est prévue pour cet aprè-midi à 17h au stade du 1er novembre. Le staff technique kabyle entamera la préparation du match face au NAHD qui se jouera vendredi prochain au stade du 20 août. Le coach Rahmouni devra se réunir avec ses capés avant l’entame du travail. Il reviendra sur le match face au PAC et abordera le prochain match face au NAHD. Le coach des Canaris fera de son mieux pour assurer la meilleure préparation pour le prochain rendez-vous face au Sang et Or de la capitale.

M. L.