Des stades risquent de ne pas être homologués

Après la visite de la commission d’homologation des terrains de la LRFA, il a été relevé plusieurs anomalies sur certains stades qui sont loin de remplir les exigences réglementaires en matière de sécurité pour abriter les rencontres. Dans son rapport, ladite commission a émis des réserves sur les stades Intissar (El Harrach), Benallouache de Béjaïa, Sour El Ghozlane, Bordj Ménaïel, Draâ El Mizan, Ain Benian, Aokas, Bir Ghbalou, Tidjelabine, Birtouta et Timezrit. À cet effet, la ligue régionale d’Alger vient d’informer, via son site, les clubs sportifs amateurs, qui sont domiciliés dans ces stades, de prendre attache avec les gestionnaires de l’infrastructure pour la mise en œuvre de l’opération de levée des réserves formulées par les commissions d’inspection et d’homologation lors de leur passage et demande aux clubs concernés de communiquer sans délai au secrétariat général de la Ligue la date d’un 2ème passage de la commission d’homologation

Samy. H