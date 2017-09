L’ERB Ouled Moussa versé dans le groupe B

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La ligue régionale de football d’Alger vient de rendre publique la liste des équipes formant le groupe A. Ce dernier est constitué essentiellement des équipes des wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira et Boumerdès. Ainsi, sur demande de changement de groupe de compétions des équipes de l’ERB Ouled Moussa et du nouveau représentant de la wilaya de Boumerdès, le CM Tidjelabine, et au regard des exigences liées à l’implantation géographique des Clubs Sportifs Amateurs affiliés à la Ligue Régionale d’Alger, le bureau de la Ligue, lors de sa séance d’ouverture de la nouvelle saison 2017/2018 du mercredi 6 septembre 2017, a décidé de verser l’ERB Ouled Moussa dans le groupe B alors que le CR Zemmouri, qui évoluait la saison écoulée dans le groupe B, est versée dans le Groupe A tout comme le CM Tidjelabine qui sera le quatrièmes club de Boumerdès dans ce groupe A, en sus du nouveau promu de Bouira, l’US Auzia, qui fait son retour, l’US Soummam représentant de Béjaïa et l’O Mouldiouane représentant de Tizi-Ouzou. Ainsi, Le groupe A est constitué de seize équipes, dont six de Béjaïa, deux de Tizi-Ouzou, quatre de Bouira et quatre autres de Boumerdès.

S. H.