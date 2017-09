Nacer Cherfi nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le pensionnaire de la division honneur de la ligue de Béjaïa, le SRB Tazmalt qui avait raté d’un cheveu l’accession durant l’exercice écoulé, jouera certainement les premiers rôles la saison prochaine. Les dirigeants de ce club ont vu juste, en confiant la barre technique à Nacer Cherfi. La direction du club, à sa tête Ouari Massinissa, a donc fait appel aux services de ce technicien qui a déjà fait un passage dans ce club lors de la saison 2015/2016, réussissant au terme d’une remarquable saison en terminant à la 4ème place. Ce dernier a donné son accord de principe avant-hier (samedi) et prendra en main l’équipe dés demain lundi. Adepte d’une discipline de fer et connu pour ses compétences, l’enfant d’El Flaye, dont le travail est fortement apprécié dans le milieu sportif du SRBT, a déjà dirigé d'autres formations de la wilaya, à l’instar de SSSA et du NRB Semaoun. L’équipe de Tazmalt accuse un retard immense dans la préparation. Du pain sur la planche en perspective pour Cherfi qui aura une lourde tâche pour rattraper ce retard et préparer son groupe, afin d’être prêt pour l’entame du championnat.

S. H.