Le CR Mellala met la clé sous le paillasson

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La formation du CR Mellala qui évoluait depuis quelques années en division honneur de la ligue de football de Béjaïa, ne sera pas de la partie pour cette saison 2017/2018. Confrontés à une multitude de problèmes, notamment d’ordre financier, les dirigeants ont décidé de mettre la clé sous le paillasson pour le nouveau challenge, dont le coup d’envoi est prévu dans deux semaines. Du coup, c’est toute une bourgade qui doit désormais s’habituer à ne plus voir son équipe fouler les terrains de football en compétitions officielles. Et pourtant, l’équipe avait réussi à se maintenir au terme de la saison écoulée, durant laquelle elle a donné l’impression de bien s’adapter avec le rythme de ce groupe. Selon un dirigeant du club, le forfait était inévitable du moment que les caisses du club sont vides alors que les subventions ne peuvent subvenir aux besoins financiers de l’équipe qui nécessite des fonds pour bien gérer la saison, en plus du terrain qui est dans un piteux état. Enfin, c’est toute une jeunesse qui sera pénalisée par cette décision qui met également la Ligue dans une mauvaise posture, puisque ce groupe de la division honneur sera composé de 15 clubs, à moins où une décision de repêcher le club rétrogradé de la saison écoulée est une probabilité à concevoir. «Le football est mort, tout est mort», lancent quelques jeunes qui se sont rapprochés du journal pour faire entendre leurs voix et leur colère à l’adresse des pouvoirs censés prendre en charge la masse juvénile. Enfin, les organismes chargés de la promotion du sport dans la wilaya de Béjaïa, comme dans les communes concernées, semblent ne pas être touchés par cette situation, en voyant des petits clubs disparaître chaque saison l’un après l’autre, sans essayer de leur apporter une contribution pour les maintenir, au grand dam d’une jeunesse rurale manquant terriblement de loisirs. Pourtant, ce sont «les petits ruisseaux qui font les grandes rivières» et dans le cas du sport, ce sont les jeunes issus des coins les plus reculés du pays qui nourrissent les équipes de l’élite en sportifs de talent.

S. H.