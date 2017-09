Bonne entame pour Béni Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’US Béni Douala version 2017-2018 a débuté sa saison avec brio, avant-hier, en battant la formation du CR Béni Thour sur le score d’un but à zéro.

Les poulains de Nait Abbas n’ont pas raté cette première sortie à domicile au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, en s’offrant les trois points de ce premier match du championnat de la division nationale amateur groupe centre. Une réalisation survenue à la 2’ par l’entremise de Guerrab Aziz au grand bonheur des supporters présents dans les tribunes. Les camarades de Hadiouche avaient la main mise sur le match en dominant leurs homologues de Béni Thour de bout en bout, en se procurant d’ailleurs plusieurs occasions de but. Avec cette victoire, l’US Béni Douala entame bien sa saison et peut entrevoir la suite avec un moral au beau fixe.

Lakhdaria revient avec la victoire de Magra

De son côté, le club de la wilaya de Bouira, l’IB Lakhdaria a réussi à arracher une belle victoire en déplacement face au NC Magra. Les gars de la Palestro se sont imposés sur le score de deux buts à zéro. Une victoire qui leur permet de prendre la tête aux côtés de plusieurs équipes, à l’image de la JSD Jijel qui est revenu avec la victoire sur le score de 2 à 0 face au MB Rouissat, l’ES Ben Aknoun qui a gagné 1 à 0 contre le WR M’Sila, le CR Dar El Beida et le NARB Rehaia qui ont battu respectivement par deux buts à un le WA Boufarik et l’IB Khemis El Khechna.

Amizour défait à Boumerdès

Le troisième représentant de la Kabylie, l’US Oued Amizour, est revenue bredouille de son déplacement à Boumerdès. Puisque les gars d’Amizour se sont inclinés sur le score de 1 à 0 face au RCB local qui a su rafler la mise et empocher les trois points qui ont été mis en jeu. Un début raté pour l’US Oued Amizour, mais ce n’est que partie remise, le parcours est encore long et il reste 29 matchs à jouer. L’US Oued Amizour peut revenir et refaire surface. Il est à signaler que la rencontre qui a mis aux prises la JS Hai El Djabel au RC Arba s’est achevée sur le score de parité de 0 à 0.

Massi Boufatis