Reprise aujourd’hui à 18h

Les joueurs du MO Béjaïa reprendront le chemin des entraînements, aujourd’hui, après deux jours de repos suite à leur victoire à El Eulma contre le MCEE (1 - 0). Les Béjaouis devront se concentrer sur le prochain match contre l’ABS qui s’annonce déjà difficile. Certes, sur le volet comptable la récolte est bonne avec sept points sur neuf possibles dont deux matchs en déplacement, mais le plus difficile est à venir, surtout que plusieurs clubs ont affiché leurs intentions de jouer les premiers rôles. Le coach Biskri devra articuler sa réunion d’avant reprise sur le volet psychologique et trouver une solution à l’inefficacité de ses attaquants devant les bois adverses. Un sérieux problème que le staff technique doit régler au plus vite, car les mêmes joueurs qui avaient failli devant le RCK ont récidivé devant le MCEE. Les supporters du MOB sont, quant à eux, bien sûr très contents de la prestation des camarades de Bentayeb, mais ils espèrent que l’équipe continue sur sa lancée.

Z. H.