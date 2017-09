… Et le MCA bat le Club Africain

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

De son côté, le Mouloudia d’Alger n’a pas non plus raté l’occasion, en battant le représentant du football tunisien, le Club Africain, devant un public en or, avant-hier soir, au stade olympique du 5 Juillet, sur le score d’un but à zéro. Un but signé par le centre-avant Nekkache à la 9’. Les poulains de Bernard Casoni seront appelés à confirmer au match retour en Tunisie, où ils devront cravacher dur pour espérer s’offrir la qualification au dernier carré, dans cette coupe de la CAF. La manche retour s’annonce d’ores et déjà difficile pour les coéquipiers du capitaine Fawzi Chaouchi, mais rien n’est impossible et ces derniers sont décidés à ne pas rater ce rendez-vous, pour continuer leur aventure dans cette compétition, où ils visent d’aller jusqu’au bout et pourquoi pas, rafler la mise et accrocher une deuxième étoile africaine sur le maillot du MCA.

M. A.