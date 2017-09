Cap sur l’AS Aïn M’lila

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Après avoir bénéficié d’une journée de relâche, bien méritée, pour récupérer de leurs efforts fournis lors du dernier match gagné aux dépens du RC Kouba (1 - 0), les joueurs de la JSMB avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique pour entamer les préparatifs du choc de vendredi prochain contre l’AS Ain M’lila, qui n’est autre que le Co-leader du groupe. Cela dit, les Béjaouis qui affichent clairement leurs réelles intentions de jouer à fond leurs chances d’accession, cette saison, ont tout intérêt à garder les pieds sur terre et à continuer à travailler avant d’atteindre leur vitesse de croisière lors des prochaines journées du championnat. Le plus dur reste à venir et le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui sait à quoi s’en tenir, a déjà rappelé à l’issue de la dernière rencontre contre le RCK que beaucoup de travail l’attend dans les jours qui viennent pour asseoir les bases d’une équipe performante qui serait à même de réaliser les objectifs assignés en fin de saison. «C’est une victoire précieuse que nous venons de signer d’autant qu’on l’a réalisée en dehors de nos bases et face à un adversaire qui voulait absolument se racheter après son récent revers à domicile. Toutefois, je dois rappeler que beaucoup de travail reste encore à abattre pour parfaire les choses», a notamment déclaré le driver Béjaoui à l’issue du match contre le RCK. Cependant, des améliorations étaient perceptibles dans le jeu de toute l’équipe face au nouveau promu, comme cette solidité montrée une nouvelle fois par le compartiment défensif, comparativement au premier match de la saison face au RCR où la défense avait pris trois buts (3 - 3). Même les nombreux inconditionnels du club ayant fait le déplacement dans la capitale pour soutenir leurs protégés, étaient tous unanimes à dire que leur équipe favorite a montré beaucoup de caractère face au RCK, en évoluant avec un groupe compact dans tous ses compartiments avec en sus une belle victoire qui confirme le bon départ des Béjaouis en championnat. Cela ne fait que présager d’un parcours radieux cette saison, s’enthousiasme-t-on encore dans les fiefs de la JSMB.

Les joueurs fortement primés

Afin de les motiver davantage à aller chercher d’autres performances à l’avenir, à commencer par la tête d’affiche de vendredi prochain contre l’ASAM, la direction de la JSMB a décidé d’octroyer une prime conséquente de dix millions de centimes aux camarades d’Abdeslam Moussi en guise de récompense suite à leur dernière victoire, acquise au stade du 20 août d’Alger, contre le RC Kouba (1 - 0). Ainsi, la direction compte la leur reverser avant le déplacement d’Ain M’ Lila, où les Vert et Rouge subiront un véritable test contre le nouveau promu, ceci quand on sait que le moindre faux-pas contre le Co-leader du groupe pourrait déjà leur valoir leur place sur le podium.

