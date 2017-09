Ifticen jette l’éponge

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Après la défaite concédée face à l’O. Médéa lors de la troisième journée, le coach de l’USM El Harrach, Younes Ifticen, a décidé de démissionner de son poste d’entraîneur. Ifticen n’a pas pu supporter la pression qui pesait sur ses épaules, surtout que l’équipe n’arrivait pas à gagner. Il est à signaler que l’USMH a raté son début de saison en s’inclinant à trois reprises en autant de matchs disputés, face respectivement à l’ES Sétif, le CRB et l’OM. Trois noms sont cités dans l’entourage du club pour lui succéder. On parle de Menad, Bira et Bouzidi qui sont pressentis pour prendre la barre technique du club.

L’ESS confirme, le NAHD rebondit à Oran

Les deux derniers matchs de la troisième journée du championnat de ligue une Mobilis, ont eu lieu avant-hier. L’entente de Sétif confirme en battant l’US Biskra sur le score d’un but à zéro, réalisation signée par le capitaine Abdelmoumène Djabou sur penalty. Les gars d’Ain Fouara occupent la deuxième place aux côtés de la JS Saoura, derrière le leader, le CR Bélouizdad auteur d’un carton plein avec trois victoires en autant de matchs joués. Les Sétifiens sont à deux longueurs du premier. Le NAHD de son côté, est allé chercher un bon point à Oran (0 à 0) face au MC Oran qui est en perte de vitesse, après son début en fanfare. Les Nahdistes ont deux points dans leur compte, tandis que les Hamraoua ont trois unités à leur actif.

MCA – OM demain à Bologhine

La LFP a programmé le match de la 4e journée entre le MC Alger et l’O Médéa, ce mardi, au stade Omar Hamadi de Bologhin. En raison de la participation des mouloudéens à la compétition africaine et joueront ainsi leur match retour des ¼ de finales la semaine prochaine. Les médéens qui étaient face à l’USMH, vendredi, n’ont pas eu de répit et ont repris, avant-hier, les préparations de ce match qui s’annonce difficile. Les mouloudéens, de leur côté, sont décidés à briller en championnat et à engranger les points de cette rencontre, mais les médéens ne se laisseraient pas battre, puisqu’ils sont tout aussi capables de créer la surprise à Bologhine, ce mardi. Le coup d’envoi de la partie est prévu à 18h. Pour les autres matchs de la journée, ils auront lieu vendredi et samedi, sauf celui qui opposera l’USMBA et l’USMA qui est programmé pour le mardi 26 Septembre, en raison du match retour de l’USMA face au Ferroviario prévu, ce samedi, au 5 Juillet.

M. A.