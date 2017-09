Cinq jours pour préparer le NAHD

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Après une journée de repos, les Canaris devaient reprendre le chemin des entraînements, hier après-midi, au stade du 1er novembre.

Le staff technique kabyle a entamé la préparation du match de vendredi prochain face au NAHD, rentrant dans le cadre de la quatrième journée du championnat de ligue 1 Mobilis. Déçu par la contre-performance de samedi dernier face au PAC, Rahmouni tentera d’assurer une bonne préparation pour le NAHD. Il vise un bon résultat lors de cette rencontre pour éviter que le doute s’installe au sein du groupe. Côté effectif, le milieu de terrain Salim Boukhanchouche devait être examiné par le kiné du club, Guillou. Blessé à la jambe face au PAC, l’ex-pensionnaire de l’OM était contraint de quitter le terrain à la fin de la première période. Le joueur compte faire de son mieux pour aider son équipe vendredi. Le prochain match verra le retour de l’arrière droit Saadi Redouani qui a purgé sa suspension face au PAC lors de la précédente journée.

Le cas Ekedi sera réglé aujourd’hui

Sur un autre plan, le cas de l’attaquant camerounais Steve Ekedi devra être réglé aujourd’hui. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction kabyle. Selon notre source, un chèque de garantie sera déposé à la banque pour que le joueur soit officiellement qualifié. Ayant raté les trois premiers matchs de son équipe face respectivement à la JSS, l’USMB et le PAC, Ekedi devra faire sa première apparition vendredi prochain face au NAHD. Les responsables kabyles attendent beaucoup de lui pour apporter un plus à l’équipe et l’aider à réaliser de belles performances.

NAHD - JSK, vendredi à 17 heures

La rencontre de la quatrième journée du championnat entre le NAHD et la JSK est programmée pour vendredi prochain à 17 heures au stade du 20 Août à Alger. C’est ce qu’indique le site officiel de la ligue professionnelle du football. En prévision de ce match, les Canaris rallieront la capitale jeudi, alors que le retour est prévu juste après la rencontre.

